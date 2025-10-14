- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_g
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_g
|213
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_g
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Tam otomatik EA ile, Volatilite de uygun aralıkları bularak, diğer indikatör koşullarına göre pozisyon içerisinde maksimum kalmaya çalışarak, elde ettiği açık pozisyonun kar miktarının bir kısmını risk'e atarak, yüksek kar elde etme üzerine kurulmuştur. uygun koşulların oluşmasına göre, ayda ortalama 2-10 işlem açmaktadır. Aynı anda sadece tek işlem açmaktadır. işlem başına riske edeceği tutar %20 dir. Sabredilir ise, 1000 doları 22 ay gibi bir sürede milyon usd üzerine çıkarma potansiyeli var.
Telegram :
Gerçek Zamanlı Copy Trade : https://my.lite-finance.org/tr/traders/info?id=3787193&uid=362231225
USD
USD
USD