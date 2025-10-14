SinyallerBölümler
Cevat Turk

CTFX2026 4Vol EA

Cevat Turk
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
428.88 USD
En kötü işlem:
-291.69 USD
Brüt kâr:
721.02 USD (10 151 pips)
Brüt zarar:
-507.72 USD (9 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (721.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
721.02 USD (3)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.92%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
35.55 USD
Ortalama kâr:
240.34 USD
Ortalama zarar:
-169.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-216.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.69 USD (1)
Aylık büyüme:
21.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
216.03 USD
Maksimum:
291.69 USD (28.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.46% (216.03 USD)
Varlığa göre:
15.56% (235.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_g 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_g 213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_g 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +428.88 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +721.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tam otomatik EA ile, Volatilite de uygun aralıkları bularak, diğer indikatör koşullarına göre pozisyon içerisinde maksimum kalmaya çalışarak, elde ettiği açık pozisyonun kar miktarının bir kısmını risk'e atarak, yüksek kar elde etme üzerine kurulmuştur. uygun koşulların oluşmasına göre, ayda ortalama 2-10 işlem açmaktadır. Aynı anda sadece tek işlem açmaktadır. işlem başına riske edeceği tutar %20 dir. Sabredilir ise, 1000 doları 22 ay gibi bir sürede milyon usd üzerine çıkarma potansiyeli var.

Telegram : 

https://t.me/CTFX2026_VOL4_EA


Gerçek Zamanlı Copy Trade : https://my.lite-finance.org/tr/traders/info?id=3787193&uid=362231225

İnceleme yok
2025.10.14 10:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.