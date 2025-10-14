SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fendi Santuy
Fendirahmadani

Fendi Santuy

Fendirahmadani
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 252%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
856
Kârla kapanan işlemler:
855 (99.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.12%)
En iyi işlem:
4 245.00 USD
En kötü işlem:
-1.10 USD
Brüt kâr:
50 070.60 USD (448 727 pips)
Brüt zarar:
-977.10 USD (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
476 (42 560.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42 560.50 USD (476)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
858
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
327.29
Alış işlemleri:
642 (75.00%)
Satış işlemleri:
214 (25.00%)
Kâr faktörü:
51.24
Beklenen getiri:
57.35 USD
Ortalama kâr:
58.56 USD
Ortalama zarar:
-977.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.10 USD (1)
Aylık büyüme:
252.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.00 USD
Maksimum:
150.00 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 856
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 49K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 449K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 245.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 476
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42 560.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 10:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fendi Santuy
Ayda 30 USD
252%
0
0
USD
67K
USD
1
0%
856
99%
100%
51.24
57.35
USD
0%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.