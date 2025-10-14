SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold888888
Xue Qing Jian

Gold888888

Xue Qing Jian
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
22 (59.45%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (40.54%)
En iyi işlem:
22.55 USD
En kötü işlem:
-12.04 USD
Brüt kâr:
156.84 USD (51 312 pips)
Brüt zarar:
-137.51 USD (45 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (32.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.94 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
5.05%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
21 (56.76%)
Satış işlemleri:
16 (43.24%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-9.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.56 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.77 USD (6.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.49% (35.77 USD)
Varlığa göre:
1.64% (8.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.55 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.56 USD

专门为小资金客户打造的一款黄金EA全自动交易策略，本策略EA全程自动交易，严格风控，和全自的盈利，EA 不依赖单个指标判断，而是同时监听三大信号源：
平滑异同移动平均线（MACD）、随机振荡指标（KDJ）与移动平均线（MA）形成共振，直接避开单一指标钝化导致的假信号；
识别关键位置的特定 K 线形态（如十字星、锤子线），作为入场 “双重确认”，进一步提高开仓胜率。

全程不用盯盘：5×24 小时监控市场，全自动执行开仓、平仓、对冲，彻底摆脱情绪化操作

资金建议：若想充分发挥策略效果，建议 500美金--1000美金 资金起投，更能承受正常回撤，严格执行资金管理规则。

对想做黄金高频交易，又怕风险、没时间盯盘的人来说，这款 EA 把 “稳” 和 “灵活” 拉满
İnceleme yok
2025.10.15 07:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 05:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 20:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 20:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
