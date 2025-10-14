- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
22 (59.45%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (40.54%)
En iyi işlem:
22.55 USD
En kötü işlem:
-12.04 USD
Brüt kâr:
156.84 USD (51 312 pips)
Brüt zarar:
-137.51 USD (45 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (32.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.94 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
5.05%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
21 (56.76%)
Satış işlemleri:
16 (43.24%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-9.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.56 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.77 USD (6.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.49% (35.77 USD)
Varlığa göre:
1.64% (8.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.55 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
专门为小资金客户打造的一款黄金EA全自动交易策略，本策略EA全程自动交易，严格风控，和全自的盈利，EA 不依赖单个指标判断，而是同时监听三大信号源：
平滑异同移动平均线（MACD）、随机振荡指标（KDJ）与移动平均线（MA）形成共振，直接避开单一指标钝化导致的假信号；
识别关键位置的特定 K 线形态（如十字星、锤子线），作为入场 “双重确认”，进一步提高开仓胜率。
全程不用盯盘：5×24 小时监控市场，全自动执行开仓、平仓、对冲，彻底摆脱情绪化操作
资金建议：若想充分发挥策略效果，建议 500美金--1000美金 资金起投，更能承受正常回撤，严格执行资金管理规则。
对想做黄金高频交易，又怕风险、没时间盯盘的人来说，这款 EA 把 “稳” 和 “灵活” 拉满
