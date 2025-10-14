SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalping V1
Viet Anh Khoa Sam

Scalping V1

Viet Anh Khoa Sam
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 230%
Exness-MT5Real17
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
749
Kârla kapanan işlemler:
366 (48.86%)
Zararla kapanan işlemler:
383 (51.13%)
En iyi işlem:
32.77 USD
En kötü işlem:
-34.01 USD
Brüt kâr:
1 364.01 USD (1 311 585 pips)
Brüt zarar:
-1 147.14 USD (1 065 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (68.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.66 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
23.55%
Maks. mevduat yükü:
2.84%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
211
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
2.60
Alış işlemleri:
408 (54.47%)
Satış işlemleri:
341 (45.53%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-10.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.60 USD (4)
Aylık büyüme:
452.61%
Yıllık tahmin:
5 491.70%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.70 USD
Maksimum:
83.38 USD (71.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.79% (65.70 USD)
Varlığa göre:
0.64% (1.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 749
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 246K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.77 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +68.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 10:00
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 12.82% of days out of the 694 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
80% of trades performed within 27 days. This comprises 3.89% of days out of the 694 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 694 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 10:00
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalping V1
Ayda 30 USD
230%
0
0
USD
296
USD
99
68%
749
48%
24%
1.18
0.29
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.