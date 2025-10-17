- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
7.42 USD
En kötü işlem:
-2.56 USD
Brüt kâr:
26.74 USD (3 869 pips)
Brüt zarar:
-5.95 USD (394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (24.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.90 USD (11)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.22%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
4.49
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-5.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.56 USD (1)
Aylık büyüme:
4.08%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.09 USD
Maksimum:
3.09 USD (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.18% (0.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD-ECN
|5
|CHFJPY-ECN
|3
|EURUSD-ECN
|1
|NZDCAD-ECN
|1
|AUDUSD-ECN
|1
|AUDNZD-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD-ECN
|11
|CHFJPY-ECN
|6
|EURUSD-ECN
|-3
|NZDCAD-ECN
|1
|AUDUSD-ECN
|2
|AUDNZD-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD-ECN
|1.8K
|CHFJPY-ECN
|905
|EURUSD-ECN
|2
|NZDCAD-ECN
|202
|AUDUSD-ECN
|251
|AUDNZD-ECN
|201
|EURCHF-ECN
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.42 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok