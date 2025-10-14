- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
114 (59.37%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (40.63%)
En iyi işlem:
152.74 EUR
En kötü işlem:
-131.62 EUR
Brüt kâr:
903.13 EUR (19 687 pips)
Brüt zarar:
-484.73 EUR (10 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (399.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
399.42 EUR (64)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
37 (19.27%)
Satış işlemleri:
155 (80.73%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
2.18 EUR
Ortalama kâr:
7.92 EUR
Ortalama zarar:
-6.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
67 (-147.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-260.63 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.53%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.11 EUR
Maksimum:
348.73 EUR (33.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.69% (15.73 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|109
|EURJPY+
|32
|GBPUSD+
|21
|XAUUSD+
|8
|USDJPY+
|6
|EURUSD+
|5
|CHFJPY+
|4
|AUDUSD+
|2
|USDCHF+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDCAD+
|1
|GBPCAD+
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY+
|-78
|EURJPY+
|259
|GBPUSD+
|166
|XAUUSD+
|-8
|USDJPY+
|50
|EURUSD+
|34
|CHFJPY+
|16
|AUDUSD+
|14
|USDCHF+
|13
|USDCAD+
|3
|AUDCAD+
|5
|GBPCAD+
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY+
|-2K
|EURJPY+
|6.8K
|GBPUSD+
|2.1K
|XAUUSD+
|-159
|USDJPY+
|1.1K
|EURUSD+
|499
|CHFJPY+
|546
|AUDUSD+
|255
|USDCHF+
|134
|USDCAD+
|113
|AUDCAD+
|142
|GBPCAD+
|110
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.74 EUR
En kötü işlem: -132 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +399.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -147.70 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This strategy implements a structured grid trading approach designed to capitalize on price fluctuations in the Forex market, utilizing market order executions exclusively. The system avoids martingale techniques to maintain controlled risk exposure.
Strategy Overview:
Trading Instruments: Primarily major currency pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY and Gold with flexibility to include additional liquid pairs depending on market conditions.
Grid Configuration: Predetermined price intervals (e.g., 10–20 pips) above and below a reference price define the grid levels. These levels serve as precise triggers for order execution.
Order Execution: Upon the market price reaching a predefined grid level, a market order is immediately executed in the corresponding direction (long when price falls to a lower grid level, short when it rises to an upper level).
Position Sizing: Fixed position sizes across all grid levels, ensuring risk consistency without increasing trade size after losses.
Trade Management: Each position is managed independently with predefined take-profit and stop-loss levels, typically targeting a reward-to-risk ratio of 2:1 to optimize risk-adjusted returns.
Risk Management: The total number of simultaneously open positions is limited to prevent overexposure.
Performance Objective: To systematically generate profit by capturing price oscillations between grid levels through immediate market entry and rigorous risk control, especially effective in ranging or moderately volatile markets.
Minimum equity: 500$
İnceleme yok
I’m excited to announce the official launch of my new trading signal! 🎉 You can now copy my trades for only $30/month and follow my live performance in real-time. This signal is designed for consistent and disciplined trading — built with a professional risk approach and years of market experience.
