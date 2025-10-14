SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Moon Ladder
Pawel Parys

The Moon Ladder

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.22 PLN
En kötü işlem:
0.00 PLN
Brüt kâr:
22.02 PLN (746 pips)
Brüt zarar:
-7.44 PLN
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22.02 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
22.02 PLN (10)
Sharpe oranı:
2.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
2.20 PLN
Ortalama kâr:
2.20 PLN
Ortalama zarar:
0.00 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 PLN (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.28 PLN
Maksimum:
5.28 PLN (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 PLN)
Varlığa göre:
0.77% (77.38 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY.r 2
EURUSD.r 1
USDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
USDCHF.r 1
GBPCAD.r 1
GBPCHF.r 1
EURCHF.r 1
USDCAD.r 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY.r 1
EURUSD.r 0
USDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
USDCHF.r 0
GBPCAD.r 1
GBPCHF.r 1
EURCHF.r 1
USDCAD.r 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY.r 150
EURUSD.r 29
USDJPY.r 80
GBPJPY.r 81
USDCHF.r 41
GBPCAD.r 74
GBPCHF.r 42
EURCHF.r 51
USDCAD.r 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.22 PLN
En kötü işlem: -0 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +22.02 PLN
Maksimum ardışık zarar: -0.00 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Multipair trading account managed by my own EA. Raw spread account and a VPS are strongly recommended for best performance.

İnceleme yok
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Moon Ladder
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
10K
PLN
1
100%
10
100%
100%
2.95
2.20
PLN
1%
1:500
Kopyala

