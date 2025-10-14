- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.22 PLN
En kötü işlem:
0.00 PLN
Brüt kâr:
22.02 PLN (746 pips)
Brüt zarar:
-7.44 PLN
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22.02 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
22.02 PLN (10)
Sharpe oranı:
2.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
2.20 PLN
Ortalama kâr:
2.20 PLN
Ortalama zarar:
0.00 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 PLN (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.28 PLN
Maksimum:
5.28 PLN (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 PLN)
Varlığa göre:
0.77% (77.38 PLN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY.r
|2
|EURUSD.r
|1
|USDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|USDCHF.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|EURCHF.r
|1
|USDCAD.r
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY.r
|1
|EURUSD.r
|0
|USDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|USDCHF.r
|0
|GBPCAD.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|EURCHF.r
|1
|USDCAD.r
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY.r
|150
|EURUSD.r
|29
|USDJPY.r
|80
|GBPJPY.r
|81
|USDCHF.r
|41
|GBPCAD.r
|74
|GBPCHF.r
|42
|EURCHF.r
|51
|USDCAD.r
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.22 PLN
En kötü işlem: -0 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +22.02 PLN
Maksimum ardışık zarar: -0.00 PLN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Multipair trading account managed by my own EA. Raw spread account and a VPS are strongly recommended for best performance.
İnceleme yok
