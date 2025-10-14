SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX Scalper 01
Ji Xue Wang

FX Scalper 01

Ji Xue Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
28 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.50%)
En iyi işlem:
26.55 USD
En kötü işlem:
-13.27 USD
Brüt kâr:
69.38 USD (123 181 pips)
Brüt zarar:
-21.25 USD (65 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (36.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.55 USD (10)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.69%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.63
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-5.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.27 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.27 USD (5.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.90% (13.27 USD)
Varlığa göre:
19.40% (43.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
CADCHF 3
EURCHF 3
BTCUSD 3
USDCHF 2
EURNZD 2
EURAUD 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 30
CADCHF 2
EURCHF 1
BTCUSD 5
USDCHF 1
EURNZD 1
EURAUD 0
EURUSD 1
NZDJPY 0
EURGBP 0
EURCAD 1
EURJPY 0
CHFJPY 0
AUDJPY 0
AUDCHF 0
NZDUSD 0
GBPJPY 2
GBPUSD 2
USDJPY 0
CADJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
CADCHF 136
EURCHF 67
BTCUSD 53K
USDCHF 119
EURNZD 252
EURAUD 81
EURUSD 76
NZDJPY 24
EURGBP 35
EURCAD 90
EURJPY 13
CHFJPY 42
AUDJPY 40
AUDCHF 18
NZDUSD 41
GBPJPY 276
GBPUSD 176
USDJPY 30
CADJPY 264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.55 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.21 × 681
ICMarkets-Live03
0.42 × 108
VantageFXInternational-Live 2
0.50 × 4
ICMarkets-Live07
0.51 × 2397
ICMarkets-Live14
0.60 × 211
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live02
0.67 × 6920
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.70 × 4406
Pepperstone-Demo01
0.71 × 7
ICMarkets-Live04
0.73 × 80
ICMarketsSC-Live23
0.75 × 64
ICMarkets-Live22
0.78 × 185
EurotradeSA-Live01
0.89 × 27
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
Exness-Real3
1.02 × 96
ICMarkets-Live12
1.03 × 2024
87 daha fazla...
......
İnceleme yok
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 08:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
