- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
28 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.50%)
En iyi işlem:
26.55 USD
En kötü işlem:
-13.27 USD
Brüt kâr:
69.38 USD (123 181 pips)
Brüt zarar:
-21.25 USD (65 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (36.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.55 USD (10)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.69%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.63
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-5.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.27 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.27 USD (5.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.90% (13.27 USD)
Varlığa göre:
19.40% (43.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|BTCUSD
|3
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|EURAUD
|2
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|30
|CADCHF
|2
|EURCHF
|1
|BTCUSD
|5
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|0
|EURGBP
|0
|EURCAD
|1
|EURJPY
|0
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|AUDCHF
|0
|NZDUSD
|0
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|0
|CADJPY
|2
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|CADCHF
|136
|EURCHF
|67
|BTCUSD
|53K
|USDCHF
|119
|EURNZD
|252
|EURAUD
|81
|EURUSD
|76
|NZDJPY
|24
|EURGBP
|35
|EURCAD
|90
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|42
|AUDJPY
|40
|AUDCHF
|18
|NZDUSD
|41
|GBPJPY
|276
|GBPUSD
|176
|USDJPY
|30
|CADJPY
|264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.55 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge02
|
|0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
|
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|
|0.00 × 6
LQDLtd-Live02
|
|0.21 × 681
ICMarkets-Live03
|
|0.50 × 4
ICMarkets-Live07
|
|0.60 × 211
TickmillAsia-Live06
|
|0.67 × 3
Tickmill-Live02
|
|0.69 × 74
Tickmill-Live
|
|0.71 × 7
ICMarkets-Live04
|
|0.75 × 64
ICMarkets-Live22
|
|0.89 × 27
ICMarkets-Live18
|
|1.02 × 96
ICMarkets-Live12
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
1
100%
32
87%
100%
3.26
1.50
USD
USD
19%
1:500