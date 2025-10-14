- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
66 (97.05%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.94%)
En iyi işlem:
30.16 USD
En kötü işlem:
-1.68 USD
Brüt kâr:
298.62 USD (19 186 pips)
Brüt zarar:
-1.86 USD (17 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (220.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
220.94 USD (38)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
5.90%
Maks. mevduat yükü:
4.97%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
176.64
Alış işlemleri:
59 (86.76%)
Satış işlemleri:
9 (13.24%)
Kâr faktörü:
160.55
Beklenen getiri:
4.36 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.68 USD (1)
Aylık büyüme:
124.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.68 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (1.68 USD)
Varlığa göre:
23.82% (110.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs
|297
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.16 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +220.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SwitchMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOLD SAFE STRATEGY FOR $100 DEPOSIT
