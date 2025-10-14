- Büyüme
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
180 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (11.76%)
En iyi işlem:
104.69 USD
En kötü işlem:
-24.70 USD
Brüt kâr:
532.83 USD (284 314 pips)
Brüt zarar:
-107.65 USD (105 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (88.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.91 USD (23)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.39%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
213
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
9.40
Alış işlemleri:
96 (47.06%)
Satış işlemleri:
108 (52.94%)
Kâr faktörü:
4.95
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-4.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.25 USD (2)
Aylık büyüme:
21.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.25 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (45.25 USD)
Varlığa göre:
48.31% (1 167.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|425
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|179K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.69 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +88.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-Real23
|0.00 × 1
higher every days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
1
100%
204
88%
100%
4.94
2.08
USD
USD
48%
1:200