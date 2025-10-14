SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Senna MT5 IC
Mykhailo Manchenko

Senna MT5 IC

Mykhailo Manchenko
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
1.64 USD
En kötü işlem:
-1.24 USD
Brüt kâr:
4.57 USD (454 pips)
Brüt zarar:
-1.24 USD (12 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.29 USD (3)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.69
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
0.91 USD
Ortalama zarar:
-1.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.24 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.24 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
BTCUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5
BTCUSD -1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 454
BTCUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.64 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 687
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3421
CapitalPointTrading-MT5-4
1.16 × 79
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.37 × 169
Exness-MT5Real7
1.47 × 129
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
90 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.14 05:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.14 05:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol