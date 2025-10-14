- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
1.64 USD
En kötü işlem:
-1.24 USD
Brüt kâr:
4.57 USD (454 pips)
Brüt zarar:
-1.24 USD (12 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.29 USD (3)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.69
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
0.91 USD
Ortalama zarar:
-1.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.24 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.24 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|-1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|454
|BTCUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.64 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 687
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3421
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.16 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.37 × 169
|
Exness-MT5Real7
|1.47 × 129
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
