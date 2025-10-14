SinyallerBölümler
James Soetanto

MultiGold Plus

James Soetanto
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
GTCGlobalSA-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33 976
Kârla kapanan işlemler:
22 850 (67.25%)
Zararla kapanan işlemler:
11 126 (32.75%)
En iyi işlem:
6 017.21 USD
En kötü işlem:
-2 683.79 USD
Brüt kâr:
589 179.08 USD (4 799 916 pips)
Brüt zarar:
-388 714.33 USD (4 780 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (241.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40 583.21 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3418
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
29 723 (87.48%)
Satış işlemleri:
4 253 (12.52%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
5.90 USD
Ortalama kâr:
25.78 USD
Ortalama zarar:
-34.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-47 436.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 436.06 USD (40)
Aylık büyüme:
14.05%
Yıllık tahmin:
170.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32 742.09 USD
Maksimum:
47 436.06 USD (26.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.56% (35 522.42 USD)
Varlığa göre:
7.37% (36 843.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33976
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 200K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 017.21 USD
En kötü işlem: -2 684 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +241.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -47 436.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MultiGold Plus
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
501K
USD
24
100%
33 976
67%
100%
1.51
5.90
USD
35%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.