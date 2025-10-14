Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4 0.39 × 480 Weltrade-Real 0.43 × 14 VantageInternational-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real15 0.90 × 153 Exness-MT5Real8 1.13 × 134 Exness-MT5Real12 1.96 × 26 Exness-MT5Real6 2.77 × 13 Exness-MT5Real 3.70 × 20 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 6.69 × 32 XMGlobal-MT5 5 10.50 × 2 XMGlobal-MT5 10 10.50 × 2 FXGT-Live2 11.00 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya