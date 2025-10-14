SinyallerBölümler
Robby Chandra

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
16.98 USD
En kötü işlem:
-7.28 USD
Brüt kâr:
23.46 USD (881 pips)
Brüt zarar:
-17.35 USD (1 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (17.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
97.93%
Maks. mevduat yükü:
36.02%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
3.91 USD
Ortalama zarar:
-4.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.63 USD (2)
Aylık büyüme:
3.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.95 USD
Maksimum:
12.77 USD (6.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.88% (11.87 USD)
Varlığa göre:
46.06% (92.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 7
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 6
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -363
EURUSD 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.98 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 480
Weltrade-Real
0.43 × 14
VantageInternational-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real15
0.90 × 153
Exness-MT5Real8
1.13 × 134
Exness-MT5Real12
1.96 × 26
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.70 × 20
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.69 × 32
XMGlobal-MT5 5
10.50 × 2
XMGlobal-MT5 10
10.50 × 2
FXGT-Live2
11.00 × 2
Start Balance : $200

Start Date : 14 Oct 2025

Pair : EURUSD | USDCHF

Platform : MT5

Timeframe : H1

Method : Fully Automated (EA)

Start Lot : 0.01 lot

Key Features :

  • Integrated Technical & Fundamental Analysis
  • Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
  • Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic


İnceleme yok
2025.10.16 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
Share of trading days is too low
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
