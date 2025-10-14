- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
16.98 USD
En kötü işlem:
-7.28 USD
Brüt kâr:
23.46 USD (881 pips)
Brüt zarar:
-17.35 USD (1 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (17.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
97.93%
Maks. mevduat yükü:
36.02%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
3.91 USD
Ortalama zarar:
-4.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.63 USD (2)
Aylık büyüme:
3.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.95 USD
Maksimum:
12.77 USD (6.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.88% (11.87 USD)
Varlığa göre:
46.06% (92.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|6
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-363
|EURUSD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.98 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 480
|
Weltrade-Real
|0.43 × 14
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.90 × 153
|
Exness-MT5Real8
|1.13 × 134
|
Exness-MT5Real12
|1.96 × 26
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.70 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.69 × 32
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
Start Balance : $200
Start Date : 14 Oct 2025
Pair : EURUSD | USDCHF
Platform : MT5
Timeframe : H1
Method : Fully Automated (EA)
Start Lot : 0.01 lot
Key Features :
- Integrated Technical & Fundamental Analysis
- Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
- Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic
İnceleme yok