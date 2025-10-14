- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
26.69 USD
En kötü işlem:
-7.76 USD
Brüt kâr:
37.65 USD (1 364 pips)
Brüt zarar:
-24.41 USD (2 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (37.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.65 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
96.69%
Maks. mevduat yükü:
22.27%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
9.41 USD
Ortalama zarar:
-4.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.20 USD (4)
Aylık büyüme:
4.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.20 USD
Maksimum:
24.20 USD (8.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.07% (24.20 USD)
Varlığa göre:
30.97% (92.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.69 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.13 × 16
|
OrbexGlobal-Live
|1.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|3.60 × 25
|
ICMarketsSC-Live24
|4.00 × 4
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|6.50 × 26
|
ICMarketsSC-Live23
|8.17 × 6
|
FBS-Real-3
|20.38 × 32
Start Balance : $300
Start Date : 14 Oct 2025
Pair : GBPJPY
Timeframe : H1
Method : Fully Automated
Start Lot : 0.01 lot
Key Features :
- Integrated Technical & Fundamental Analysis
- Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
- Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
1
100%
9
44%
97%
1.54
1.47
USD
USD
31%
1:500