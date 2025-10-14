SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Strategy 3
Truong Ngoc Tuan

AI Strategy 3

Truong Ngoc Tuan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
28 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (60.00%)
En iyi işlem:
481.61 USD
En kötü işlem:
-221.64 USD
Brüt kâr:
5 446.73 USD (353 995 pips)
Brüt zarar:
-3 800.43 USD (224 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 072.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 169.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
68 (97.14%)
Satış işlemleri:
2 (2.86%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
23.52 USD
Ortalama kâr:
194.53 USD
Ortalama zarar:
-90.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 540.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 540.13 USD (14)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 991.44 USD
Maksimum:
1 991.44 USD (58.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 032.50 USD)
Varlığa göre:
2.08% (62.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECm 19
US500m 16
US30m 14
JP225m 12
DE30m 5
HK50m 2
AUS200m 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECm 216
US500m 729
US30m -1.1K
JP225m 1.7K
DE30m 460
HK50m -397
AUS200m 103
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECm 67K
US500m 10K
US30m -25K
JP225m 72K
DE30m 9.6K
HK50m -12K
AUS200m 7.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +481.61 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 072.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 540.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
