- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
128 (49.42%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (50.58%)
En iyi işlem:
248.60 USD
En kötü işlem:
-260.79 USD
Brüt kâr:
16 130.03 USD (509 366 pips)
Brüt zarar:
-12 990.24 USD (357 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 901.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 901.01 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
94.01%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
185 (71.43%)
Satış işlemleri:
74 (28.57%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
12.12 USD
Ortalama kâr:
126.02 USD
Ortalama zarar:
-99.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 792.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 792.54 USD (14)
Aylık büyüme:
267.26%
Yıllık tahmin:
3 242.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 189.84 USD
Maksimum:
3 051.33 USD (79.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.76% (3 051.33 USD)
Varlığa göre:
2.45% (98.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|NQ100.R
|7
|GBPJPY
|1
|CL.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|51
|GBPJPY
|-14
|CL.R
|-29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|132K
|NQ100.R
|21K
|GBPJPY
|-1K
|CL.R
|-96
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +248.60 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 901.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 792.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
