Zheng Jie Hong

Ultimamarkets EA

Zheng Jie Hong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
87 (58.38%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (41.61%)
En iyi işlem:
15.32 USD
En kötü işlem:
-10.22 USD
Brüt kâr:
267.01 USD (15 743 pips)
Brüt zarar:
-235.30 USD (12 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (22.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.56 USD (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
86.00%
Maks. mevduat yükü:
4.20%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
62 (41.61%)
Satış işlemleri:
87 (58.39%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.80 USD (4)
Aylık büyüme:
1.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.14 USD
Maksimum:
46.64 USD (2.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.32% (46.64 USD)
Varlığa göre:
2.02% (40.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 121
EURUSD+ 11
USDCHF+ 10
AUDCAD+ 4
NZDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 22
EURUSD+ 2
USDCHF+ 3
AUDCAD+ 3
NZDCAD+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 1.8K
EURUSD+ 271
USDCHF+ 332
AUDCAD+ 235
NZDCAD+ 206
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.32 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
