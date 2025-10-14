SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Magic Box m15
Hendy Tanuardy

Magic Box m15

Hendy Tanuardy
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -59%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (47.06%)
En iyi işlem:
4 786.00 USD
En kötü işlem:
-7 462.00 USD
Brüt kâr:
22 177.00 USD (4 000 pips)
Brüt zarar:
-19 128.00 USD (2 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3 000.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 128.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
16 (94.12%)
Satış işlemleri:
1 (5.88%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
179.35 USD
Ortalama kâr:
2 464.11 USD
Ortalama zarar:
-2 391.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13 273.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 273.00 USD (2)
Aylık büyüme:
42.57%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 465.00 USD
Maksimum:
13 273.00 USD (67.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.63% (13 273.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 9
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 1.5K
XAUUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 786.00 USD
En kötü işlem: -7 462 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 000.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 273.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 3.29% of days out of the 365 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
80% of trades performed within 8 days. This comprises 2.19% of days out of the 365 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
