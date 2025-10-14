- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
6 687.00 USD
En kötü işlem:
-6 090.00 USD
Brüt kâr:
22 577.00 USD (6 164 pips)
Brüt zarar:
-13 217.50 USD (1 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7 710.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 533.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
519.97 USD
Ortalama kâr:
1 736.69 USD
Ortalama zarar:
-2 643.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5 879.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 090.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-21.37%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 090.00 USD (27.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.09% (5 879.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|9
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|4.4K
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|XAUUSD
|4.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 687.00 USD
En kötü işlem: -6 090 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 710.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 879.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
