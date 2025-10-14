SinyallerBölümler
Magic Box H1
Hendy Tanuardy

Magic Box H1

Hendy Tanuardy
0 inceleme
57 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 154%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
6 687.00 USD
En kötü işlem:
-6 090.00 USD
Brüt kâr:
22 577.00 USD (6 164 pips)
Brüt zarar:
-13 217.50 USD (1 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7 710.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 533.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
519.97 USD
Ortalama kâr:
1 736.69 USD
Ortalama zarar:
-2 643.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5 879.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 090.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-21.37%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 090.00 USD (27.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.09% (5 879.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 9
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 4.4K
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
XAUUSD 4.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.14 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 04:20
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.6% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.57% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.14 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
