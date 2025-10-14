- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.02 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
32.00 USD (3 197 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
6 (32.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.00 USD (6)
Sharpe oranı:
5.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.33 USD
Ortalama kâr:
5.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.22% (2.49 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.02 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +32.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOLDKILLA EA
TIMEFRAME: 5M
MIN DEPO: $100
PAIR: GOLD
CONTACT EA DEVELOPER: https://t.me/anakapaifx
