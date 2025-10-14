- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
200.78 USD
En kötü işlem:
-5.69 USD
Brüt kâr:
214.48 USD (1 306 pips)
Brüt zarar:
-16.99 USD (1 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (201.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.84%
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.02
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
12.62
Beklenen getiri:
17.95 USD
Ortalama kâr:
35.75 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.09 USD (3)
Aylık büyüme:
-44.07%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.78 USD
Maksimum:
14.09 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.04% (14.09 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|2
|archived
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4
|USDJPY
|0
|archived
|201
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-420
|USDJPY
|76
|archived
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.78 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +201.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
