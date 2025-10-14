SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD WIND
Ibnu Sopian

GOLD WIND

Ibnu Sopian
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
200.78 USD
En kötü işlem:
-5.69 USD
Brüt kâr:
214.48 USD (1 306 pips)
Brüt zarar:
-16.99 USD (1 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (201.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.84%
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.02
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
12.62
Beklenen getiri:
17.95 USD
Ortalama kâr:
35.75 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.09 USD (3)
Aylık büyüme:
-44.07%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.78 USD
Maksimum:
14.09 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.04% (14.09 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 2
archived 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4
USDJPY 0
archived 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -420
USDJPY 76
archived 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.78 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +201.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 44
Exness-Real25
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real18
0.00 × 6
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 8
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.13 05:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 05:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 4.76% of days out of the 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 05:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.86% of days out of the 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 05:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 04:01
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.12% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Share of trading days is too low
2025.10.14 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 03:20
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.12% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 02:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 02:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 41 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD WIND
Ayda 50 USD
-56%
0
0
USD
1K
USD
15
90%
11
54%
1%
12.62
17.95
USD
76%
1:500
