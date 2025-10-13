- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
17.34 USD
En kötü işlem:
-19.78 USD
Brüt kâr:
35.44 USD (35 414 pips)
Brüt zarar:
-30.88 USD (30 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (24.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.96 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
21.50%
Maks. mevduat yükü:
1.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-10.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.78 USD (1)
Aylık büyüme:
0.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.43 USD
Maksimum:
19.78 USD (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.14% (19.78 USD)
Varlığa göre:
2.12% (19.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.34 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
1%
0
0
USD
USD
905
USD
USD
1
0%
11
72%
21%
1.14
0.41
USD
USD
2%
1:500