Adekunle Adeyinka Akinduyite

Snipper One

Adekunle Adeyinka Akinduyite
0 inceleme
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.00 USD (100 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SnipperOne Algoritmik İşlem Stratejisi ile Tanışın 🚀

Bu güçlü işlem sinyali, yüksek olasılıklı günlük bir işlem sinyali oluşturmak için birden fazla teknik gösterge ve işlem tekniğini harmanlayan gelişmiş algoritmik mantık kullanır.

Bu strateji, günde bir işlem gerçekleştirir ve günlük %10'a varan potansiyel getiri sağlar. Zaman içinde kârı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, oldukça kazançlı bir sistemdir.

Ancak, Forex piyasası doğası gereği öngörülemez olduğundan, kârınızın bir kısmını her hafta çekmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu, daha az elverişli piyasa koşullarında kazançlarınızı güvence altına almanızı ve sermayenizi korumanızı sağlar.

Bu disiplinli yaklaşımı izleyerek, yatırımcılar genellikle herhangi bir piyasa düzeltmesinden çok önce başlangıç ​​sermayelerini geri kazanabilir ve önemli kârlar elde edebilirler.

Hesaplanmış bir risk seviyesinde yüksek kazançlar arıyorsanız, bu sinyal tam size göre.
🔥 Hemen katılın ve ilk haftanızdan itibaren kârınızı çekmeye başlayın! 💰
İnceleme yok
2025.10.14 01:10
Share of trading days is too low
2025.10.14 01:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 01:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 00:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 00:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 00:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
