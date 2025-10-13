- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
43 (86.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.00%)
En iyi işlem:
136.76 USD
En kötü işlem:
-94.57 USD
Brüt kâr:
806.69 USD (31 823 pips)
Brüt zarar:
-163.25 USD (4 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (76.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
402.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
6.80
Alış işlemleri:
48 (96.00%)
Satış işlemleri:
2 (4.00%)
Kâr faktörü:
4.94
Beklenen getiri:
12.87 USD
Ortalama kâr:
18.76 USD
Ortalama zarar:
-23.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.57 USD (1)
Aylık büyüme:
8.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.57 USD (3.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|643
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.76 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +76.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
