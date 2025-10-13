- Büyüme
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
172 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (4.44%)
En iyi işlem:
35.31 USD
En kötü işlem:
-30.28 USD
Brüt kâr:
577.18 USD (57 633 pips)
Brüt zarar:
-106.51 USD (10 647 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (142.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.64 USD (51)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
15.54
Alış işlemleri:
180 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.42
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-13.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.28 USD (1)
Aylık büyüme:
73.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.28 USD (2.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.83% (23.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|471
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.31 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +142.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
I use expert advisor 100% for this signal. I will maintain minimum $800 for equity.
İnceleme yok
