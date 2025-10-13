SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Lover
Farid Aizuddin Bin Mohamad Arifin

Gold Lover

Farid Aizuddin Bin Mohamad Arifin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
172 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (4.44%)
En iyi işlem:
35.31 USD
En kötü işlem:
-30.28 USD
Brüt kâr:
577.18 USD (57 633 pips)
Brüt zarar:
-106.51 USD (10 647 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (142.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.64 USD (51)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
15.54
Alış işlemleri:
180 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.42
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-13.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.28 USD (1)
Aylık büyüme:
73.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.28 USD (2.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.83% (23.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 471
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.31 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +142.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 daha fazla...
I use expert advisor 100% for this signal. I will maintain minimum $800 for equity.
İnceleme yok
2025.10.13 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.