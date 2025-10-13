SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Institutional Trading
Duy Lam Lai

Institutional Trading

Duy Lam Lai
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
33 (70.21%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (29.79%)
En iyi işlem:
29.16 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
247.17 USD (3 650 pips)
Brüt zarar:
-103.32 USD (2 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (90.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.48 USD (15)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
30 (63.83%)
Satış işlemleri:
17 (36.17%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
3.06 USD
Ortalama kâr:
7.49 USD
Ortalama zarar:
-7.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-50.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.22 USD (5)
Aylık büyüme:
7.19%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.62 USD
Maksimum:
50.58 USD (2.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 144
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.16 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +90.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Institutional trading AI trained by data + Human

Monitored by Professional traders

Strict risk control 24/7

Minimal funds: 500USD, prefer 1000USD

Prohibited manual trading while copying our trades


İnceleme yok
2025.10.13 16:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol