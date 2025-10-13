- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
35 (53.03%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (46.97%)
En iyi işlem:
255.26 USD
En kötü işlem:
-61.95 USD
Brüt kâr:
1 009.72 USD (34 345 pips)
Brüt zarar:
-227.44 USD (10 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (365.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
369.53 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
95.04%
Maks. mevduat yükü:
13.47%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
12.63
Alış işlemleri:
38 (57.58%)
Satış işlemleri:
28 (42.42%)
Kâr faktörü:
4.44
Beklenen getiri:
11.85 USD
Ortalama kâr:
28.85 USD
Ortalama zarar:
-7.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-27.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.95 USD (1)
Aylık büyüme:
158.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.86 USD
Maksimum:
61.95 USD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.82% (62.30 USD)
Varlığa göre:
3.27% (42.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|668
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|55
|USDJPY
|71
|USDCAD
|-15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|818
|AUDUSD
|-252
|USDCHF
|550
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|-1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +255.26 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +365.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 171
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 9940
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 908
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 163
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
142%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
6
0%
66
53%
95%
4.43
11.85
USD
USD
11%
1:500