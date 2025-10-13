SinyallerBölümler
Jun Wu

Wj123456

Jun Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 142%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
35 (53.03%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (46.97%)
En iyi işlem:
255.26 USD
En kötü işlem:
-61.95 USD
Brüt kâr:
1 009.72 USD (34 345 pips)
Brüt zarar:
-227.44 USD (10 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (365.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
369.53 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
95.04%
Maks. mevduat yükü:
13.47%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
12.63
Alış işlemleri:
38 (57.58%)
Satış işlemleri:
28 (42.42%)
Kâr faktörü:
4.44
Beklenen getiri:
11.85 USD
Ortalama kâr:
28.85 USD
Ortalama zarar:
-7.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-27.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.95 USD (1)
Aylık büyüme:
158.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.86 USD
Maksimum:
61.95 USD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.82% (62.30 USD)
Varlığa göre:
3.27% (42.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
AUDUSD 8
USDCHF 8
USDJPY 7
USDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 668
GBPUSD 27
EURUSD 23
AUDUSD -47
USDCHF 55
USDJPY 71
USDCAD -15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
GBPUSD 27
EURUSD 818
AUDUSD -252
USDCHF 550
USDJPY 1.6K
USDCAD -1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.26 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +365.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 171
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 9940
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.85 × 908
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.02 × 163
İnceleme yok
2025.10.16 05:57
Share of trading days is too low
2025.10.16 04:57
Share of trading days is too low
2025.10.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 17:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 8.82% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.