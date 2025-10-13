SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zero Not Gate
A S M Ahasanul Abid

Zero Not Gate

A S M Ahasanul Abid
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
13 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (40.91%)
En iyi işlem:
161.05 USD
En kötü işlem:
-110.60 USD
Brüt kâr:
455.94 USD (76 726 pips)
Brüt zarar:
-246.18 USD (94 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (160.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
239.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
11 (50.00%)
Satış işlemleri:
11 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
9.53 USD
Ortalama kâr:
35.07 USD
Ortalama zarar:
-27.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.60 USD (1)
Aylık büyüme:
16.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.67 USD
Maksimum:
157.81 USD (11.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.37% (157.81 USD)
Varlığa göre:
0.55% (8.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC_x100 14
XAUUSD 6
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC_x100 86
XAUUSD 136
BTCUSD -12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC_x100 4.7K
XAUUSD 60K
BTCUSD -82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.05 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +160.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
İnceleme yok
2025.10.13 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.