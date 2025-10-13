- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
3.20 USD
En kötü işlem:
-7.48 USD
Brüt kâr:
13.41 USD (1 341 pips)
Brüt zarar:
-13.34 USD (1 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.95 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
10.04%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-6.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.34 USD (2)
Aylık büyüme:
0.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.88 USD
Maksimum:
13.34 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.89% (13.34 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.20 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
705
USD
USD
1
0%
11
81%
10%
1.00
0.01
USD
USD
2%
1:500