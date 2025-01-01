SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Daily Gold Sniper
Büyüme
355%
Aboneler
9
Haftalar
38
İşlemler
124
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.69
Maks. düşüş
34%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
131%
Aboneler
20
Haftalar
51
İşlemler
172
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.41
Maks. düşüş
22%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
393%
Aboneler
22
Haftalar
122
İşlemler
1034
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 659%
Aboneler
141
Haftalar
87
İşlemler
1288
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.28
Maks. düşüş
32%
Deux ex machina
Büyüme
5 042%
Aboneler
3
Haftalar
231
İşlemler
1393
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 276%
Aboneler
71
Haftalar
44
İşlemler
1472
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.17
Maks. düşüş
28%
NoPain MT5
Büyüme
1 559%
Aboneler
66
Haftalar
207
İşlemler
5469
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
112%
Aboneler
13
Haftalar
50
İşlemler
502
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.15
Maks. düşüş
17%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 849%
Aboneler
14
Haftalar
226
İşlemler
14401
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 897%
Aboneler
7
Haftalar
41
İşlemler
1858
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.81
Maks. düşüş
46%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.