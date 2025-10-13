SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAU SmartFusion PRO
Van Nghi Pham

XAU SmartFusion PRO

Van Nghi Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
96 (56.14%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (43.86%)
En iyi işlem:
349.94 USD
En kötü işlem:
-131.69 USD
Brüt kâr:
1 088.67 USD (613 321 pips)
Brüt zarar:
-775.73 USD (434 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (29.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.94 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.70%
Maks. mevduat yükü:
2.22%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
112 (65.50%)
Satış işlemleri:
59 (34.50%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
11.34 USD
Ortalama zarar:
-10.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-35.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.41 USD (4)
Aylık büyüme:
20.18%
Yıllık tahmin:
244.80%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.85 USD
Maksimum:
314.43 USD (13.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.22% (314.43 USD)
Varlığa göre:
0.23% (4.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 313
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 178K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +349.94 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +29.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAU SmartFusion PRO
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
1.9K
USD
3
18%
171
56%
14%
1.40
1.83
USD
15%
1:200
