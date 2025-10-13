- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
38.24 USD
En kötü işlem:
-2.30 USD
Brüt kâr:
74.47 USD (29 261 pips)
Brüt zarar:
-6.49 USD (6 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (8.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.72 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
28.58%
Maks. mevduat yükü:
13.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
29.56
Alış işlemleri:
25 (71.43%)
Satış işlemleri:
10 (28.57%)
Kâr faktörü:
11.47
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-0.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.30 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
2.30 USD (1.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.54% (2.30 USD)
Varlığa göre:
1.76% (2.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|USTECm
|6
|US30m
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|60
|USTECm
|6
|US30m
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|16K
|USTECm
|6.7K
|US30m
|286
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.24 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Starting equity of $100.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
USD
168
USD
USD
1
0%
35
77%
29%
11.47
1.94
USD
USD
2%
1:200