İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
401.00 USD
En kötü işlem:
-123.00 USD
Brüt kâr:
1 606.30 USD (6 300 pips)
Brüt zarar:
-123.80 USD (404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 062.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 062.50 USD (4)
Sharpe oranı:
1.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
12.05
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
12.97
Beklenen getiri:
148.25 USD
Ortalama kâr:
200.79 USD
Ortalama zarar:
-61.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-123.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.00 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (123.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +401.00 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 062.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
Trade XAUUSD only.
