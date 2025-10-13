- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
0.31 USD
En kötü işlem:
-0.36 USD
Brüt kâr:
1.63 USD (1 742 pips)
Brüt zarar:
-1.37 USD (1 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (0.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.71 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
7.14%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
8 (44.44%)
Satış işlemleri:
10 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.12 USD
Ortalama zarar:
-0.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.36 USD (1)
Aylık büyüme:
1.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.51 USD (4.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.46% (0.51 USD)
Varlığa göre:
2.54% (0.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.fx
|10
|EURUSD.fx
|3
|USDCAD.fx
|3
|AUDUSD.fx
|1
|NZDUSD.fx
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.fx
|0
|EURUSD.fx
|0
|USDCAD.fx
|0
|AUDUSD.fx
|0
|NZDUSD.fx
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.fx
|-57
|EURUSD.fx
|40
|USDCAD.fx
|351
|AUDUSD.fx
|20
|NZDUSD.fx
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
