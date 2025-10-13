SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dominus Trading
Juliano Gattis

Dominus Trading

Juliano Gattis
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Ava-Real 6
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
140 (74.86%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (25.13%)
En iyi işlem:
19.76 USD
En kötü işlem:
-20.65 USD
Brüt kâr:
255.51 USD (29 592 pips)
Brüt zarar:
-153.76 USD (16 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (59.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.48 USD (25)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
156
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.74
Alış işlemleri:
95 (50.80%)
Satış işlemleri:
92 (49.20%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-3.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.17 USD (6)
Aylık büyüme:
1.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.46 USD (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.68% (73.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 104
GOLD 66
NZDJPY 5
USDJPY 4
GBPUSD 2
AUDJPY 2
NZDCHF 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 80
GOLD -11
NZDJPY 3
USDJPY 19
GBPUSD 6
AUDJPY 3
NZDCHF 1
GBPNZD 0
EURJPY 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 14K
GOLD -1.2K
NZDJPY -756
USDJPY 614
GBPUSD 184
AUDJPY 24
NZDCHF 63
GBPNZD 77
EURJPY 110
CHFJPY 88
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.76 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +59.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.52 × 106
İnceleme yok
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

