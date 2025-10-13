- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
16 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.79%)
En iyi işlem:
161.11 EUR
En kötü işlem:
-62.66 EUR
Brüt kâr:
447.70 EUR (64 084 pips)
Brüt zarar:
-116.61 EUR (24 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (106.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
261.36 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
7.30%
Maks. mevduat yükü:
8.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
5.25
Alış işlemleri:
16 (84.21%)
Satış işlemleri:
3 (15.79%)
Kâr faktörü:
3.84
Beklenen getiri:
17.43 EUR
Ortalama kâr:
27.98 EUR
Ortalama zarar:
-38.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-62.66 EUR (1)
Aylık büyüme:
33.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.39 EUR
Maksimum:
63.02 EUR (4.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.76% (63.02 EUR)
Varlığa göre:
2.53% (32.75 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|378
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.11 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +106.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -62.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 7
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
1
0%
19
84%
7%
3.83
17.43
EUR
EUR
5%
1:500