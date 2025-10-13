- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
26 (33.76%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (66.23%)
En iyi işlem:
127.16 ZAR
En kötü işlem:
-189.59 ZAR
Brüt kâr:
1 726.68 ZAR (8 945 pips)
Brüt zarar:
-3 831.36 ZAR (15 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (397.28 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
397.28 ZAR (6)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
38 (49.35%)
Satış işlemleri:
39 (50.65%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-27.33 ZAR
Ortalama kâr:
66.41 ZAR
Ortalama zarar:
-75.12 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 530.03 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 530.03 ZAR (16)
Aylık büyüme:
-59.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 186.81 ZAR
Maksimum:
2 324.51 ZAR (45.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.01% (2 324.51 ZAR)
Varlığa göre:
0.47% (4.18 ZAR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDb
|-210
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDb
|-6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +127.16 ZAR
En kötü işlem: -190 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +397.28 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -1 530.03 ZAR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live Server 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
