SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Thando
Thando Mfene

Thando

Thando Mfene
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
HFMarketsSA-Live Server 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
26 (33.76%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (66.23%)
En iyi işlem:
127.16 ZAR
En kötü işlem:
-189.59 ZAR
Brüt kâr:
1 726.68 ZAR (8 945 pips)
Brüt zarar:
-3 831.36 ZAR (15 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (397.28 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
397.28 ZAR (6)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
38 (49.35%)
Satış işlemleri:
39 (50.65%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-27.33 ZAR
Ortalama kâr:
66.41 ZAR
Ortalama zarar:
-75.12 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 530.03 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 530.03 ZAR (16)
Aylık büyüme:
-59.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 186.81 ZAR
Maksimum:
2 324.51 ZAR (45.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.01% (2 324.51 ZAR)
Varlığa göre:
0.47% (4.18 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDb 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDb -210
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDb -6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.16 ZAR
En kötü işlem: -190 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +397.28 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -1 530.03 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live Server 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.13 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Thando
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
895
ZAR
3
100%
77
33%
100%
0.45
-27.33
ZAR
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.