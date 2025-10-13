- Büyüme
İşlemler:
748
Kârla kapanan işlemler:
686 (91.71%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (8.29%)
En iyi işlem:
6.62 USD
En kötü işlem:
-54.91 USD
Brüt kâr:
749.95 USD (53 427 419 pips)
Brüt zarar:
-422.60 USD (4 150 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
182 (133.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.66 USD (74)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.51%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
752
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
394 (52.67%)
Satış işlemleri:
354 (47.33%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
-6.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-72.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.07 USD (5)
Aylık büyüme:
338.89%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
321.11 USD (62.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.44% (321.11 USD)
Varlığa göre:
34.77% (126.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|740
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD#
|511
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD#
|5.1M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.62 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +133.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
