Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Master

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 339%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
748
Kârla kapanan işlemler:
686 (91.71%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (8.29%)
En iyi işlem:
6.62 USD
En kötü işlem:
-54.91 USD
Brüt kâr:
749.95 USD (53 427 419 pips)
Brüt zarar:
-422.60 USD (4 150 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
182 (133.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.66 USD (74)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.51%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
752
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
394 (52.67%)
Satış işlemleri:
354 (47.33%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
-6.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-72.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.07 USD (5)
Aylık büyüme:
338.89%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
321.11 USD (62.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.44% (321.11 USD)
Varlığa göre:
34.77% (126.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 740
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 511
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# 5.1M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.62 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +133.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trial version
İnceleme yok
2025.10.13 13:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
A large drawdown may occur on the account again
