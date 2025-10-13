- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
41 (65.07%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (34.92%)
En iyi işlem:
48.88 USD
En kötü işlem:
-222.42 USD
Brüt kâr:
104.61 USD (5 258 pips)
Brüt zarar:
-1 941.91 USD (61 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.08 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.46
Alım-satım etkinliği:
34.85%
Maks. mevduat yükü:
8.24%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
30 (47.62%)
Satış işlemleri:
33 (52.38%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-29.16 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-88.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 867.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 867.58 USD (13)
Aylık büyüme:
-18.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 837.32 USD
Maksimum:
1 903.51 USD (18.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.91% (1 903.51 USD)
Varlığa göre:
14.36% (1 709.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-56K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.88 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +5.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 867.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
This is a gold scalper bot, and scalps follow the trends
