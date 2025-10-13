- Büyüme
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
52 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (33.33%)
En iyi işlem:
0.86 USD
En kötü işlem:
-0.16 USD
Brüt kâr:
7.20 USD (71 789 pips)
Brüt zarar:
-1.85 USD (18 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (0.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.63 USD (7)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
19.95%
Maks. mevduat yükü:
13.17%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
14.46
Alış işlemleri:
72 (92.31%)
Satış işlemleri:
6 (7.69%)
Kâr faktörü:
3.89
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.14 USD
Ortalama zarar:
-0.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-0.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
0.37 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (0.24 USD)
Varlığa göre:
4.87% (6.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|5
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|53K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading ibaratkan hobby yg menghasilkan
I am a trader from Indonesia who minimizes risk by optimizing good money management, using ideal lots, I am not chasing big profits but I am looking for consistent profits that can work in the long term, if you are sure please follow and if you are in doubt please monitor first, but don't monitor it for too long because you can miss profits and market moments. I trade only the XAUUSD pair, with my trading hours from 2:00 PM to 6:00 PM WIB. If I feel I've made enough profit, I stop trading and continue the next day.
I am a trader from Indonesia who minimizes risk by optimizing good money management, using ideal lots, I am not chasing big profits but I am looking for consistent profits that can work in the long term, if you are sure please follow and if you are in doubt please monitor first, but don't monitor it for too long because you can miss profits and market moments. I trade only the XAUUSD pair, with my trading hours from 2:00 PM to 6:00 PM WIB. If I feel I've made enough profit, I stop trading and continue the next day.
