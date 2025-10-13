Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.00 × 60 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.19 × 190 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 ICMarketsSC-MT5 1.06 × 530 Tickmill-Live 1.25 × 8 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 Pepperstone-MT5-Live01 1.83 × 8222 FusionMarkets-Live 2.30 × 2211 Exness-MT5Real5 3.32 × 3631 ICMarketsSC-MT5-2 3.57 × 3441 ICMarkets-MT5-2 3.71 × 1934 ForexTimeFXTM-Live01 4.00 × 1 VantageInternational-Live 4.73 × 60 Exness-MT5Real 6.12 × 748 FxPro-MT5 6.38 × 84 Exness-MT5Real18 7.06 × 51 VantageFX-Live 7.33 × 3 RoboForex-MetaTrader 5 7.80 × 5 AKFXFinancial-MT5Live-2 8.00 × 1 XMGlobal-MT5 9.00 × 4 Coinexx-Live 10.00 × 2 8 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya