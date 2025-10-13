- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
138 (77.52%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (22.47%)
En iyi işlem:
18.17 USD
En kötü işlem:
-10.04 USD
Brüt kâr:
197.20 USD (1 555 076 pips)
Brüt zarar:
-156.85 USD (1 421 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (22.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.76 USD (15)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
20.02%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
178
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
135 (75.84%)
Satış işlemleri:
43 (24.16%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-92.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.96 USD (13)
Aylık büyüme:
8.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.36 USD
Maksimum:
120.93 USD (23.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.34% (120.93 USD)
Varlığa göre:
0.15% (0.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|130
|XAUUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|131K
|XAUUSD
|3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.17 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +22.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8222
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
544
USD
USD
1
0%
178
77%
20%
1.25
0.23
USD
USD
23%
1:500