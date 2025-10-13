- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
7 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (58.82%)
En iyi işlem:
120.25 USD
En kötü işlem:
-213.54 USD
Brüt kâr:
250.73 USD (10 248 pips)
Brüt zarar:
-676.44 USD (12 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.55 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.39
Alım-satım etkinliği:
39.31%
Maks. mevduat yükü:
6.99%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
10 (58.82%)
Satış işlemleri:
7 (41.18%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-25.04 USD
Ortalama kâr:
35.82 USD
Ortalama zarar:
-67.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-210.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.29 USD (3)
Aylık büyüme:
-29.28%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.71 USD
Maksimum:
617.26 USD (51.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.65% (617.26 USD)
Varlığa göre:
3.54% (89.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-427
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|BTCUSD
|5.2K
|USDJPY
|44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 2
İnceleme yok
