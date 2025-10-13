- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
314 (79.89%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.10%)
En iyi işlem:
40.95 USD
En kötü işlem:
-12.14 USD
Brüt kâr:
406.37 USD (7 697 179 pips)
Brüt zarar:
-171.63 USD (434 997 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (0.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.78 USD (31)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
192 (48.85%)
Satış işlemleri:
201 (51.15%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-2.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-23.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.61 USD (7)
Aylık büyüme:
11.45%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 USD
Maksimum:
54.59 USD (23.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.22% (54.59 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100
|343
|XAUUSD
|42
|HK50
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100
|197
|XAUUSD
|55
|HK50
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100
|40K
|XAUUSD
|2.8K
|HK50
|3.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.95 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +0.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok