SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nasdaq 100 Hantec
Eduardo Faria

Nasdaq 100 Hantec

Eduardo Faria
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 26%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
314 (79.89%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.10%)
En iyi işlem:
40.95 USD
En kötü işlem:
-12.14 USD
Brüt kâr:
406.37 USD (7 697 179 pips)
Brüt zarar:
-171.63 USD (434 997 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (0.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.78 USD (31)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
192 (48.85%)
Satış işlemleri:
201 (51.15%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-2.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-23.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.61 USD (7)
Aylık büyüme:
11.45%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 USD
Maksimum:
54.59 USD (23.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.22% (54.59 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 343
XAUUSD 42
HK50 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 197
XAUUSD 55
HK50 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 40K
XAUUSD 2.8K
HK50 3.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.95 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +0.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
İnceleme yok
2025.10.13 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
