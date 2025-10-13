- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
113 (98.26%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (1.74%)
En iyi işlem:
276.10 USD
En kötü işlem:
-5.46 USD
Brüt kâr:
2 455.67 USD (158 399 pips)
Brüt zarar:
-5.75 USD (517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (938.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 517.18 USD (42)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
426.07
Alış işlemleri:
64 (55.65%)
Satış işlemleri:
51 (44.35%)
Kâr faktörü:
427.07
Beklenen getiri:
21.30 USD
Ortalama kâr:
21.73 USD
Ortalama zarar:
-2.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.75 USD (2)
Aylık büyüme:
368.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.75 USD (0.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
45.89% (1 353.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|114
|EURAUD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|2.4K
|EURAUD.s
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|158K
|EURAUD.s
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +276.10 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +938.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok