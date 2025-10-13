SinyallerBölümler
Simonas Kavaliauskas

Dark Gold BTC

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
32 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.11%)
En iyi işlem:
6.16 EUR
En kötü işlem:
-3.48 EUR
Brüt kâr:
38.63 EUR (340 401 pips)
Brüt zarar:
-5.31 EUR (61 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (16.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16.75 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
20.39%
Maks. mevduat yükü:
72.21%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
9.57
Alış işlemleri:
25 (69.44%)
Satış işlemleri:
11 (30.56%)
Kâr faktörü:
7.27
Beklenen getiri:
0.93 EUR
Ortalama kâr:
1.21 EUR
Ortalama zarar:
-1.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3.48 EUR (1)
Aylık büyüme:
74.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3.48 EUR (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.00% (3.48 EUR)
Varlığa göre:
22.12% (11.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 38
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 279K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.16 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.13 11:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.13 11:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
