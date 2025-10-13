- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
2.18 USD
En kötü işlem:
-0.79 USD
Brüt kâr:
4.04 USD (201 pips)
Brüt zarar:
-0.98 USD (97 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
85.91%
Maks. mevduat yükü:
6.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.12
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-0.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.98 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.98 USD
Maksimum:
0.98 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (0.98 USD)
Varlığa göre:
0.41% (2.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.18 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
