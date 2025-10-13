- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
43 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (20.37%)
En iyi işlem:
25.56 USD
En kötü işlem:
-8.34 USD
Brüt kâr:
149.66 USD (87 093 pips)
Brüt zarar:
-33.63 USD (18 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (37.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.09 USD (10)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
13.91
Alış işlemleri:
45 (83.33%)
Satış işlemleri:
9 (16.67%)
Kâr faktörü:
4.45
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.34 USD (1)
Aylık büyüme:
59.51%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.61 USD
Maksimum:
8.34 USD (3.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.56 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
3 Best Scalping EA installed in this account. No Grid, No Martingale , No Averaging , All transaction with SL/ Hidden SL & TP
Happy Cuan !!
