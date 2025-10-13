SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Sniper MoCa
Akhsan

EA Sniper MoCa

Akhsan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 332%
JustMarkets-Live6
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
217 (92.73%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (7.26%)
En iyi işlem:
10.56 USD
En kötü işlem:
-27.59 USD
Brüt kâr:
318.54 USD (31 748 pips)
Brüt zarar:
-135.18 USD (13 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (59.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.43 USD (36)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
12.78%
Maks. mevduat yükü:
25.24%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.18
Alış işlemleri:
234 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.47 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.23 USD (2)
Aylık büyüme:
332.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.87 USD (27.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.39% (30.04 USD)
Varlığa göre:
24.57% (21.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 183
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.56 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +59.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

You can star from $90
İnceleme yok
2025.10.29 11:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.10.15 02:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 02:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 01:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 00:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 00:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 23:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Sniper MoCa
Ayda 30 USD
332%
0
0
USD
74
USD
2
100%
234
92%
13%
2.35
0.78
USD
28%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.