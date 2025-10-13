- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
217 (92.73%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (7.26%)
En iyi işlem:
10.56 USD
En kötü işlem:
-27.59 USD
Brüt kâr:
318.54 USD (31 748 pips)
Brüt zarar:
-135.18 USD (13 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (59.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.43 USD (36)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
12.78%
Maks. mevduat yükü:
25.24%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.18
Alış işlemleri:
234 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.47 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.23 USD (2)
Aylık büyüme:
332.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.87 USD (27.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.39% (30.04 USD)
Varlığa göre:
24.57% (21.90 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.56 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +59.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
You can star from $90
İnceleme yok
