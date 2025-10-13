- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (63.64%)
En iyi işlem:
1 004.46 USD
En kötü işlem:
-480.12 USD
Brüt kâr:
2 097.63 USD (29 144 pips)
Brüt zarar:
-3 267.63 USD (41 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (293.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 004.46 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-106.36 USD
Ortalama kâr:
524.41 USD
Ortalama zarar:
-466.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 885.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 885.08 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 500.90 USD
Maksimum:
2 497.22 USD (2.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.47% (2 491.06 USD)
Varlığa göre:
1.68% (1 655.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-215
|CADJPY
|-474
|USDJPY
|-468
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|CADJPY
|-759
|USDJPY
|-1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 004.46 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +293.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 885.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.44 × 256
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|4.33 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.54 × 24
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
AdmiralMarkets-Live
|5.49 × 76
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
BCS5-Real
|6.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
2
0%
11
36%
100%
0.64
-106.36
USD
USD
2%
1:200