İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
56 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (28.21%)
En iyi işlem:
85.00 USD
En kötü işlem:
-83.70 USD
Brüt kâr:
1 291.36 USD (1 029 000 pips)
Brüt zarar:
-675.71 USD (488 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (398.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
398.89 USD (16)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
69 (88.46%)
Satış işlemleri:
9 (11.54%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
7.89 USD
Ortalama kâr:
23.06 USD
Ortalama zarar:
-30.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-93.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168.38 USD (3)
Aylık büyüme:
68.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.37 USD
Maksimum:
221.41 USD (17.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.58% (221.41 USD)
Varlığa göre:
1.72% (17.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|BTCUSD
|16
|XAGUSD
|11
|XRPUSD
|8
|NAS100
|3
|ETHUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|261
|BTCUSD
|42
|XAGUSD
|350
|XRPUSD
|-93
|NAS100
|22
|ETHUSD
|29
|GBPAUD
|7
|GBPJPY
|-3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|512K
|XAGUSD
|4.1K
|XRPUSD
|-2.4K
|NAS100
|1.8K
|ETHUSD
|9.8K
|GBPAUD
|222
|GBPJPY
|-128
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.00 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +398.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 498
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.40 × 503
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 115
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.36 × 494
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
risk 1:1.5
Pair XAUUSD, BTC, XRP, NAS100, Forex
