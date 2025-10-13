SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JP87
Jarot Priantara

JP87

Jarot Priantara
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
OctaFX-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
56 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (28.21%)
En iyi işlem:
85.00 USD
En kötü işlem:
-83.70 USD
Brüt kâr:
1 291.36 USD (1 029 000 pips)
Brüt zarar:
-675.71 USD (488 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (398.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
398.89 USD (16)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
69 (88.46%)
Satış işlemleri:
9 (11.54%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
7.89 USD
Ortalama kâr:
23.06 USD
Ortalama zarar:
-30.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-93.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168.38 USD (3)
Aylık büyüme:
68.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.37 USD
Maksimum:
221.41 USD (17.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.58% (221.41 USD)
Varlığa göre:
1.72% (17.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 35
BTCUSD 16
XAGUSD 11
XRPUSD 8
NAS100 3
ETHUSD 2
GBPAUD 2
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 261
BTCUSD 42
XAGUSD 350
XRPUSD -93
NAS100 22
ETHUSD 29
GBPAUD 7
GBPJPY -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 512K
XAGUSD 4.1K
XRPUSD -2.4K
NAS100 1.8K
ETHUSD 9.8K
GBPAUD 222
GBPJPY -128
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.00 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +398.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.36 × 494
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

risk 1:1.5

Pair XAUUSD, BTC, XRP, NAS100, Forex

İnceleme yok
2025.10.13 06:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.13 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JP87
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
1K
USD
2
0%
78
71%
100%
1.91
7.89
USD
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.